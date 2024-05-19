Фьюри признался, что верит в свою победу над Усиком после проигрыша титульного боя

В последнем бою Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику раздельным решением судей после 12 раундов. Британский боксер признался, что считает бой отличным, но обвинил судей в предвзятости из-за национальности соперника.
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