«Без сахара» не значит без сахара: как правильно читать этикетки

Пометка «без сахара» на этикетке не дает полного представления о составе продукта. Производители используют разные формулировки, за которыми маскируют добавление скрытых сахаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кремль: вопрос те...
- ИЩ В Пироговском Уни...
- «Городская среда ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым