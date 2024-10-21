Курение — способ не работать, когда все работают, по мнению 4 из 10 некурящих

Курящие коллеги раздражают 4 из 10 некурящих россиян. Это выяснил сервис SuperJob. Исследование показало, что большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет.
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