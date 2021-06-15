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Народный фронт просит Президента России наградить медсестер Рязанской областной клинической больницы им. Семашко

Народный фронт просит Президента России наградить медсестер Рязанской областной клинической больницы им. Семашко

Народный фронт будет ходатайствовать перед лидером ОНФ, Президентом России Владимиром Путиным о награждении медицинских работников Рязанской областной клинической больницы им.

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