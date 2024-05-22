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Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона

Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона

ХАБАРОВСК, 22 мая — РИА Новости. Церемония официального представления правительству региона временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина прошла в Хабаровске в среду, передает корреспондент РИА Новости.

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