Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона

ХАБАРОВСК, 22 мая — РИА Новости. Церемония официального представления правительству региона временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина прошла в Хабаровске в среду, передает корреспондент РИА Новости.
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