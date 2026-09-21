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Орловские новости

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В Орловской области рабочая неделя будет теплой, но дождливой

В Орловской области рабочая неделя будет теплой, но дождливой

В Орловской области рабочая неделя начнется с теплой погоды, однако вскоре ее омрачит дождь. Делимся подробным прогнозом.

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