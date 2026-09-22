Депутат из Екатеринбурга нашёл главную угрозу городу — оказывается, это падел-корт и каток )) Назвал их «порнографией» и предложил снести ради платной парковки, чтобы бизнесменам было где ставить машины, а не «мажорам» кататься.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Мурманске за го...
- В Мурманске за го...
- ТО У экс-главы челяб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым