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Опрос: школьники назвали русский язык самым сложным экзаменом на ЕГЭ и ОГЭ

Опрос: школьники назвали русский язык самым сложным экзаменом на ЕГЭ и ОГЭ

Многие школьники считают экзамен по русскому языку на ОГЭ и ЕГЭ самым сложным.Большинство опрошенных российских школьников назвали русский язык самым сложным экзаменов на ОГЭ и ЕГЭ, сообщает «Газета.

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