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Американцы в панике: "Отменяйте рейсы в Одессу", СВОдки с фронта

Американцы в панике: "Отменяйте рейсы в Одессу", СВОдки с фронта

Западная пресса обсуждает летнее наступление России, готовится битва.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
Американцы в панике: &quot;Отменяйте рейсы в Одессу&quot;, Сводки с фронта.. вы там англо саксы по аккуратней а то скоро вам выплачивать долг долг Елизаветы 1 под 400% в год и 86 оборотов в год и сталинский 1945 года вся Британия должна а не получу миллионы тон золота , вся империя уже собственность СССР , не кто из ООН не исключал не менялся устав ООН факт юридический , вы думаете бредни а почему идет подсчет кто кому должен и гравет оставил завещание все принадлежит советским а не рф ее траст кончился в 18 году 25 лет .. юрид. факт и торговое право ucc!!!!
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