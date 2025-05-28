Компанцев Сергей

Американцы в панике: "Отменяйте рейсы в Одессу", Сводки с фронта.. вы там англо саксы по аккуратней а то скоро вам выплачивать долг долг Елизаветы 1 под 400% в год и 86 оборотов в год и сталинский 1945 года вся Британия должна а не получу миллионы тон золота , вся империя уже собственность СССР , не кто из ООН не исключал не менялся устав ООН факт юридический , вы думаете бредни а почему идет подсчет кто кому должен и гравет оставил завещание все принадлежит советским а не рф ее траст кончился в 18 году 25 лет .. юрид. факт и торговое право ucc!!!!