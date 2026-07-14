Журова объяснила слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила слова тренера Евгения Плющенко, заявившего о деградации фигурного катания в России Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии