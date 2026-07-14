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Журова объяснила слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Журова объяснила слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила слова тренера Евгения Плющенко, заявившего о деградации фигурного катания в России Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

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