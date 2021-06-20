Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Ярослав ДЫБЛЕНКО: Прошлой весной должны были взять Кубок Гагарина. Тогда у нас все получалось!

Ярослав ДЫБЛЕНКО: Прошлой весной должны были взять Кубок Гагарина. Тогда у нас все получалось!

Во второй части интервью защитник «армейцев Невы» рассказал, почему в России не принято общаться с тренерами, как в хоккее исчезло деление на «молодых» и «стариков» и почему не удалось в финале Западной конференции обыграть одноклубников из Москвы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх