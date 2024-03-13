Леонардо ДиКаприо заметили за флиртом с певицей Тейаной Тейлор

Леонардо ДиКаприо, которого за последнее время подозревали в романах с разными девушками от Джиджи Хадид до Виттории Черретти, заметили в клубе в компании актрисы и певицы Тейаны Тейлор, с которой 49-летний актёр явно флиртовал.