Леонардо ДиКаприо заметили за флиртом с певицей Тейаной Тейлор

Леонардо ДиКаприо, которого за последнее время подозревали в романах с разными девушками от Джиджи Хадид до Виттории Черретти, заметили в клубе в компании актрисы и певицы Тейаны Тейлор, с которой 49-летний актёр явно флиртовал.
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