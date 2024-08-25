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Алаудинов: Зеленский до начала СВО в слезах извинялся перед Кадыровым

Алаудинов: Зеленский до начала СВО в слезах извинялся перед Кадыровым

Командир "Ахмата" рассказал, как президент Украины извинялся перед главой ЧечниКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своём телеграм-канале опубликовал видеообращение, в котором он раскрыл новые данные о биографии Владимира Зеленского.

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