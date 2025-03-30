20 странных котиков, которые не дают своим хозяевам заскучать

Знаете, почему кошки на самом деле иной раз замирают на месте и пристально вглядываются в пустоту, будто увидели там призрака? Потому что это правда! Шутка, но у кошек зрение действительно в четыре раза лучше чем у нас с вами, а слух и вовсе в семь раз более чуткий.
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