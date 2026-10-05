Спор об иномарке закончился трагедией: как 47-летний мужчина убил бизнес-леди и ее дочь

Спор об иномарке, казалось бы, обычная семейная ссора, обернулся страшной трагедией. 1 октября 47-летний Теймураз Гогиашвили забрал 19-летнюю дочь своей сожительницы с тренировки по теннису.
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