Глава МЧС России Александр Куренков поздравил коллег из Республики Беларусь с Днем спасателя

Свой профессиональный праздник личный состав МЧС Беларуси отмечает 19 января.«Профессию спасателя выбирают для себя особенные люди, которые не могут пройти мимо чужого горя и готовы самоотверженно годами изнурять себя тяжелыми учениями и тренировками, постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы в нужную минуту совершить, казалось бы, невозможное, и защитить других от чудовищной катастрофы, аварии или разбушевавшейся стихии», - отметил Александр Куренков в поздравлении в адрес Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадима Синявского.