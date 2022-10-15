Британцы заступились за Путина и обвинили США в кризисе: "Хорошая работа, Джо"

Президент США Джо Байден пытается переложить свой провал из-за энергокризиса на российского лидера Владимира Путина, тогда как именно Вашингтон потерял саудовских партнёров и настоял на санкциях против Москвы, заявили британские пользователи Сети.
Президент США Джо Байден пытается переложить свой провал из-за энергокризиса на российского лидера Владимира Путина, тогда как именно Вашингтон потерял саудовских партнёров и настоял на санкциях против Москвы, заявили британские пользователи Сети.
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