SHAMAN остался без штанов — все сгорело в огне

Артист сделал важное объявление. SHAMAN Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look PressЯрослав Дронов, он же SHAMAN, избавился от кожаных штанов, уже ставших неотъемлемой частью его образа и породивших немало шуток и мемов.
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