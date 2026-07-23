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7дней.ru

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SHAMAN остался без штанов — все сгорело в огне

SHAMAN остался без штанов — все сгорело в огне

Артист сделал важное объявление. SHAMAN Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look PressЯрослав Дронов, он же SHAMAN, избавился от кожаных штанов, уже ставших неотъемлемой частью его образа и породивших немало шуток и мемов.

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