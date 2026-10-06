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Регионы России

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Матвиенко призвала ООН актуализировать статус нейтральных государств

Матвиенко призвала ООН актуализировать статус нейтральных государств

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Организацию Объединённых Наций провести ревизию своих документов и уточнить статус нейтральных государств, чтобы исключить его декларативный характер и усилить международные гарантии соблюдения правил.

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