Матвиенко призвала ООН актуализировать статус нейтральных государств

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Организацию Объединённых Наций провести ревизию своих документов и уточнить статус нейтральных государств, чтобы исключить его декларативный характер и усилить международные гарантии соблюдения правил.
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