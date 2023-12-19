Российские артисты запоют на французском языке в новогодней кинофантазии

В сети 28 декабря выйдет музыкальное киношоу «Я тебя люблю — Je t’aime», в котором авторы проекта дают возможность зрителю увидеть, что было бы, если бы российские артисты заговорили и запели на французском языке.
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