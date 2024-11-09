«Будет выкручивать руки»: политолог предрек политику Трампа по Израилю

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп является одним из самых произраильских политиков в Штатах, поэтому он вряд ли будет давить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и требовать от него прекращения огня в секторе Газа.
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