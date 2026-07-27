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Журнал «Профиль»

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Ученые объяснили разницу в количестве крупных спутников Юпитера и Сатурна

Ученые объяснили разницу в количестве крупных спутников Юпитера и Сатурна

Команда Киотского университета совместно с коллегами из других японских и китайских институтов представила модель, объясняющую давнюю астрономическую загадку: почему у Юпитера четыре крупных луны, а у Сатурна фактически одна.

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