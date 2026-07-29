Ferrovial отчитывается о мощном росте показателей в I полугодии 2026 года

Международный инфраструктурный и строительный гигант Ferrovial (NASDAQ/BME: FER) опубликовал 28–29 июля 2026 года отчетность за первое полугодие 2026 года, продемонстрировав двузначный рост ключевых показателей.
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