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Ferrovial отчитывается о мощном росте показателей в I полугодии 2026 года

Ferrovial отчитывается о мощном росте показателей в I полугодии 2026 года

Международный инфраструктурный и строительный гигант Ferrovial (NASDAQ/BME: FER) опубликовал 28–29 июля 2026 года отчетность за первое полугодие 2026 года, продемонстрировав двузначный рост ключевых показателей.

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