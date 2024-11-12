Побольше бы таких новостей! И хорошо, если граждане хохлостана начинают понимать, что есть скоморохская банда зеленского и куда она ведет эту территорию!

Алексей Сафронов

Сегодня, прогуливаясь утром во дворе с собачкой, встретил знакомую женщину, которая родилась и выросла в г. Кременчуг. Она и дочка давно живут в СПб, но поддерживают отношения с родственниками: младший брат и старенькая мама до сих пор там живут. Страшные вещи сегодня происходят в бандеростане. Страх, издевательство, стукачество и безнадёга настольно уничижительны, что....