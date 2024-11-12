Театр абсурда
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Театр абсурда

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Подполье в Киеве сожгло все обмундирование ВСУ. Что это за организация - "Опір"?

Подполье в Киеве сожгло все обмундирование ВСУ. Что это за организация - "Опір"?

Большинство, конечно, не верят ни в какое подполье на Украине.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Неважно, кто это  сделал, Важен сам  впечатляющий  результат.
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13 час.
Владимир Елкин
Побольше бы таких новостей! И хорошо, если граждане хохлостана начинают понимать, что есть скоморохская банда зеленского и куда она ведет эту территорию!
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10 час.
Алексей Сафронов
Сегодня, прогуливаясь утром во дворе с собачкой, встретил знакомую женщину, которая родилась и выросла в г. Кременчуг. Она и дочка давно живут в СПб, но поддерживают отношения с родственниками: младший брат и старенькая мама до сих пор там живут. Страшные вещи сегодня происходят в бандеростане. Страх, издевательство, стукачество и безнадёга настольно уничижительны, что....
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2 час.

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