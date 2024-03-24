Мигрант убил русского, но на 17 лет не сел - вышел. Судья оказался непростым

Пьяные беспредельщики, наносили ножом удары? Убивали его? Он убил за порчу имущества... Вот пусть тварь и сидит, а не улыбается в клетке.

Павел Ильин

Мигранты зачем здесь? Работать там где нехватает рабочих рук или обшепитом заниматься и на рынках торговать? Неужели судья этот так и останется при должности? Надеюсь что когда будут возвращаться ребята после окончания СВО такие судьи долго не усидят на должностях, а сядут туда, куда не захотели отправлять убийцу