City News Moskva/Globallookpress В Казани судья Ильнур Гарифуллин оправдал Достона Мирзоева, уроженца Узбекистана, который убил русского.
Мигрант убил русского, но на 17 лет не сел - вышел. Судья оказался непростым
Комментарии
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Владимир
Пьяные беспредельщики, наносили ножом удары? Убивали его? Он убил за порчу имущества... Вот пусть тварь и сидит, а не улыбается в клетке.
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11 час.
В
Владимир
А будет Падишах...
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11 час.
Павел Ильин
Мигранты зачем здесь? Работать там где нехватает рабочих рук или обшепитом заниматься и на рынках торговать? Неужели судья этот так и останется при должности? Надеюсь что когда будут возвращаться ребята после окончания СВО такие судьи долго не усидят на должностях, а сядут туда, куда не захотели отправлять убийцу
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3 час.
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