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Военные новости ★ спецоперация

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Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере

Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере Одессы Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере ОдессыРоссия попытается отрезать Украину от Черного моря, захватив Одессу, такой вывод делают украинские эксперты после отказа Зеленского принять российские условия по мирному договору.

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Комментарии
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Улена
&quot;у российской армии не хватит сил и средств&quot; - у них-то средств давно уж нет, однако хорохорятся, а Россия вроде пока по миру с протянутой рукой не бегает
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15 час.

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