Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере Одессы Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере ОдессыРоссия попытается отрезать Украину от Черного моря, захватив Одессу, такой вывод делают украинские эксперты после отказа Зеленского принять российские условия по мирному договору.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Улена
"у российской армии не хватит сил и средств" - у них-то средств давно уж нет, однако хорохорятся, а Россия вроде пока по миру с протянутой рукой не бегает
Ответить
15 час.
Свежие комментарии