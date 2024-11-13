Тренер "Акрона" Тедеев заявил, что Дзюба достоин сборной России по футболу

Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака" заявил, что нападающий Артем Дзюба заслуживает вызова в расположение национальной сборной.
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