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Тренер "Акрона" Тедеев заявил, что Дзюба достоин сборной России по футболу

Тренер "Акрона" Тедеев заявил, что Дзюба достоин сборной России по футболу

Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака" заявил, что нападающий Артем Дзюба заслуживает вызова в расположение национальной сборной.

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