Mash: владельцем перехваченного в Петербурге кокаина оказался спонсор РДК

Владельцем партии кокаина в 1,2 тонны, перехваченной в порту Санкт-Петербурга в январе, оказался 47-летний москвич, активный спонсор террористов из «Русского добровольческого корпуса»* (РДК), подозреваемый в педофилии.
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