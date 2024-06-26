John Avlon Wins Primary in New York

“John Avlon, a former CNN political analyst who helped found the centrist political group No Labels, won the Democratic primary in a House district in eastern Long Island in New York on Tuesday,“ the New York Times reports.
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