Рассказываем о самом странном варианте угощения этой Пасхи и делимся рецептом необычного кулича.

Похоже, нет никого, кто не слышал бы о дубайском шоколаде. В прошлом году этот модный батончик, приготовленный из фисташковой пасты и теста для катафеля, стал сенсацией, и почти все стало иметь похожий вкус: блины, пончики, чизкейк и даже кофе.
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