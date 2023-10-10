12 математических задачек. Сумеете справиться без калькулятора и помощи друга?

Думаете, что математика осталась в прошлом и не пригодилась за пределами школьных стен? На самом деле мы ежедневно сталкиваемся с житейскими задачками, в которых задействуем логику и математические навыки, может, даже сами того не замечая.
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