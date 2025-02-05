Трамп: США будут владеть сектором Газа

скриншот видео В ходе брифинга после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен "завладеть" сектором Газа и провести там масштабные работы.
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