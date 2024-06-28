Уникальное событие ожидается в рамках грядущего ВЭФ-2024

Первая выездная сессия IX Восточного экономического форума запланирована во Вьетнаме, где встретятся представители органов власти, отраслевых ассоциаций и высокопоставленные представители крупного бизнеса, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Росконгресс.
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