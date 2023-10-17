Политолог Тарасов: Израилю сейчас не до Зеленского

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что власти Израиля отказали в визите президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что сейчас весьма неподходящее время.