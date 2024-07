Ближний Восток: почему ВМС США не могут победить хуситов?

Юрий Ильинов

Главные кланы Демпартии США находятся на пороге открытого конфликта Провал Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом внес еще больший раскол в Демократическую партию США, отношения внутри которой и без того были далеки от идеальных. Об этом сообщает британская газета The Financial Times. По информации издания, ведущие фамилии демократического движения – Байдены, Обама и Клинтоны близки к прямому конфликту. Источники британской газеты утверждают, что Джо Байден давно недолюбливает семейство Клинтонов. И эта неприязнь усилилась еще больше, когда тогдашний глава Белого дома Барак Обама поддержал выдвижение Хиллари Клинтон кандидатом в президенты. А ведь на этот пост метил сам Джо Байден, бывший тогда вице-президентом Штатов. Отношения между семьей Барака Обамы и Хиллари Клинтон, по информации издания, также далеко не идеальные. Ведь именно они соперничали между собой в 2008 году в борьбе за право баллотироваться на президентский пост от Демократической партии. В сложившейся ситуации, когда Демпартия напряженно ищет кандидату на замену Байдену, эти разногласия могут лишь усилить раскол в движении. Дело в том, что аналитики называют жену Барака Обамы Мишель единственным человеком, который реально сможет конкурировать с Трампом на выборах. Но сама она вовсе не собирается баллотироваться в президенты. Если четыре года назад Байдену удалось сплотить разделяющих разные ценности демократов, то теперь с угрозой его выхода из предвыборной гонки на фоне недовольства из-за провальных дебатов с Трампом партия находится «в историческом кризисе» - отмечает The Financial Times.