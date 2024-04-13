Глава МЧС России Куренков допустил вторую волну паводков в Алтайском крае

Вторая волна паводков может угрожать Алтайскому краю. Об этом предупредил руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций МЧС России Александр Куренков, чьи слова передает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
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