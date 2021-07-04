Русская весна

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Лидер партии «Яблоко» на стороне русофобов и ненавистников России

Лидер партии «Яблоко» на стороне русофобов и ненавистников России

Григорий Явлинский, сообщают СМИ, раскритиковал российский список недружественных государств, в который была включена Чехия.

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Обозреватель
Явло,закрой своё ...бло!
oheruvim Евдокимов Сергей
А явлинский кто по национальности?
Юрий Николаев
Хохол. Бандера не добитая. Западенец.
Константин Заболотный
Гришки,они всегда были отребьем либеральной демократии.Помнит был такой Касьянов Михаил Михайлович,прозванный народом "Мишка 2 %", за то что за решение всех проблем он брал свои комиссионные-ровно 2% о суммы сделки.То что Гриша со своим "Яблочком" не поддержав возварата Крыма в родную гавань стоически теряет и популярность и электорат-давно секрет полишинеля. Об этом же говорят и предвалительные прогнозы попадания яблочников в Думу
Юрий Николаев
Вот пидарас!!!!!!!
Vasil Cornev
Этого пропидора Явлинского, вместе с его вшивой партией, принесшей России не мало вреда, растереть как плевок на асфальте и даже не вспоминать, как страшный сон! Мразь она мразью и останется!
tatjana
Обиженная блоха
игорь поляков
А что яблоко еще не сгнило?Видно моченое.

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