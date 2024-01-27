Политолог Журавлев: Место главкома Залужного, наверное, займет Сырский, Буданов непригоден

Эксперт и политолог Дмитрий Журавлев сообщил о том, что если Владимир Зеленский примет решение расстаться с главкомом ВСУ Валерием Залужным, то на его место назначат Александра Сырского, так как Кирилл Буданов некомпетентен.
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