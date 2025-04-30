Активная пора наступает: гид садоводов и огородников на май, что им нужно будет сделать обязательно и ничего не пропустить Ольга БезродняяВ мае важно не только успеть посадить все необходимое, но и обеспечить растениям должный уход, защитить от вредителей и болезней, и подготовить почву к дальнейшему развитию.
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