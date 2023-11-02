В ОДЕССЕ ЗВУЧИТ ГИМН РОССИИ. СВЕРХЗВУКОВЫЕ "ОНИКСЫ" РЕШАЮТ СВОИ ВОПРОСЫ С ПРИВЕТОМ АБРАМОВИЧУ

Сверхзвуковые русские "Ониксы" наносят мощнейшие удары по стратегической и портовой инфраструктуре Одессы и области, местные на полную включают гимн России, а перед Абрамовичем закрываются последние двери.
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