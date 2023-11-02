В ОДЕССЕ ЗВУЧИТ ГИМН РОССИИ. СВЕРХЗВУКОВЫЕ "ОНИКСЫ" РЕШАЮТ СВОИ ВОПРОСЫ С ПРИВЕТОМ АБРАМОВИЧУ

Андрей Павлов Так у нас же капитализм! Власть на службе у бизнеса. Путин, даже если бы очень захотел😆, ничего с этим сделать не сможет.

Светлейший Вот так... За "зерновой сделкой" торчат еврейские уХи... Рома Абрамыч, такой же сионист, как и прочие представители этой "богомизбратой" нации, ничего, кроме денег...