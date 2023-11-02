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В ОДЕССЕ ЗВУЧИТ ГИМН РОССИИ. СВЕРХЗВУКОВЫЕ "ОНИКСЫ" РЕШАЮТ СВОИ ВОПРОСЫ С ПРИВЕТОМ АБРАМОВИЧУ

В ОДЕССЕ ЗВУЧИТ ГИМН РОССИИ. СВЕРХЗВУКОВЫЕ "ОНИКСЫ" РЕШАЮТ СВОИ ВОПРОСЫ С ПРИВЕТОМ АБРАМОВИЧУ

Сверхзвуковые русские "Ониксы" наносят мощнейшие удары по стратегической и портовой инфраструктуре Одессы и области, местные на полную включают гимн России, а перед Абрамовичем закрываются последние двери.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Так у нас же капитализм! Власть на службе у бизнеса. Путин, даже если бы очень захотел😆, ничего с этим сделать не сможет.
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1 д.
Светлейший
Вот так... За &quot;зерновой сделкой&quot; торчат еврейские уХи... Рома Абрамыч, такой же сионист, как и прочие представители этой &quot;богомизбратой&quot; нации, ничего, кроме денег...
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1 д.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Всё зерно надо продать России , и выручить за украинские  долги за газ
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1 д.

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