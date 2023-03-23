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Шарль де Голь писал, что «…сталинское государство без достойных Сталина преемников обречено…»

Шарль де Голь писал, что «…сталинское государство без достойных Сталина преемников обречено…»

﻿﻿В 1966 году СССР посетил президент Франции Шарль де Голль. Для высокого гостя была подготовлена ​​обширная и насыщенная культурная программа.

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