Андрей Коваленко оперативно оказал содействие в части демонтажа незаконно установленной рекламной конструкции на территории предпринимателя

В 2024 году к сахалинскому Уполномоченному через интернет-платформу «Бизнес.Сахалин.Онлайн» (для бизнеса) обратился предприниматель с жалобой на установку рекламной конструкции без его согласия и без разрешительных документов на границе принадлежащего ему земельного участка.