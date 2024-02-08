Республиканцы блокируют проект о помощи Украине и Израилю

Республиканцы заблокировали рассмотрение проекта о помощи Украине и Израилю Двухпартийный законопроект о выделении помощи Украине и Израилю и финансировании охраны границ США не прошел голосование в сенате.
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