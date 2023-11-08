«Сегодня говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов»

Андрей Аршавин остается одним из лучших футболистов в истории российского футбола. Он добился успехов не только в национальном чемпионате (три чемпионства и победа в Суперкубке России в составе «Зенита»), но и наделал немало шума в Европе, где с тем же «Зенитом» стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).