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Тульские новости

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ДТП произошло на трассе М-2 около кафе «Маяк»

ДТП произошло на трассе М-2 около кафе «Маяк»

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.На трассе М-2 рядом с кафе "Маяк" столкнулись два автомобиля. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.

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