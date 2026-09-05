ДТП произошло на трассе М-2 около кафе «Маяк»

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.На трассе М-2 рядом с кафе "Маяк" столкнулись два автомобиля. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.
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