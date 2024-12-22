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«Вернувшись в Россию, я был очень сильно удивлен. Даже сравнивать не стоит с Америкой!» — Руслан Нигматуллин

«Вернувшись в Россию, я был очень сильно удивлен. Даже сравнивать не стоит с Америкой!» — Руслан Нигматуллин

Известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин признался, что в России ему нравится жить больше, чем в США.

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