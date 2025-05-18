Перед самым окончанием встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле в переговорный зал вошел большой красивый слон, раскрашенный в цвета российского флага.
Цена одной ошибки: Европа потеряла проект "Украина" навсегда
Комментарии
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Валентин Щербаков
Не должно быть никаких уступок пиндосранцам, они против РОССИИ и верить им нельзя...
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22 час.
Александр Симаков
Шереметьева на всех жителей Одессы, Харькова, Сум, Киева, Чернигова и других областей не хватит. А без Шереметьево никак нельзя. Мало нам уже понаехавших и просочившихся в Россию свидомых и прочих западенцев? После развала СССР , слава Богу, избавились от нахлебников, так Вы опять нам хомут хотите навесить в виде украинцев, с их разрушенной экономикой, долгами и нелояльными жителями? Что касается "мира" с фашистамии, то Вам надо внимательно читать или слушать Владимира Владимировича. ОН всё на эту тему уже сказал.
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19 час.
Александр Попов
Хоть-бы ОДНО фото.
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10 час.
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