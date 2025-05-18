Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Цена одной ошибки: Европа потеряла проект "Украина" навсегда

Цена одной ошибки: Европа потеряла проект "Украина" навсегда

Перед самым окончанием встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле в переговорный зал вошел большой красивый слон, раскрашенный в цвета российского флага.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Не должно быть никаких уступок пиндосранцам, они против РОССИИ и верить им нельзя...
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22 час.
Александр Симаков
Шереметьева на всех жителей Одессы, Харькова, Сум, Киева, Чернигова и других областей не хватит. А без Шереметьево  никак нельзя.  Мало нам уже понаехавших и просочившихся  в Россию свидомых и прочих западенцев?  После развала СССР , слава Богу, избавились от нахлебников, так Вы опять нам хомут хотите навесить в виде  украинцев, с их разрушенной экономикой, долгами и  нелояльными жителями? Что касается &quot;мира&quot; с фашистамии, то Вам надо внимательно читать или слушать Владимира Владимировича.  ОН всё на эту тему уже сказал.
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19 час.
Александр Попов
Хоть-бы ОДНО фото.
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10 час.
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