Цена одной ошибки: Европа потеряла проект "Украина" навсегда

Александр Симаков

Шереметьева на всех жителей Одессы, Харькова, Сум, Киева, Чернигова и других областей не хватит. А без Шереметьево никак нельзя. Мало нам уже понаехавших и просочившихся в Россию свидомых и прочих западенцев? После развала СССР , слава Богу, избавились от нахлебников, так Вы опять нам хомут хотите навесить в виде украинцев, с их разрушенной экономикой, долгами и нелояльными жителями? Что касается "мира" с фашистамии, то Вам надо внимательно читать или слушать Владимира Владимировича. ОН всё на эту тему уже сказал.