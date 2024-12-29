Моются в банях вместе с мужчинами и другие удивительные факты о скандинавских женщинах

Скандинавские страны являются образцом гендерного равенства для жителей других государств. Даже по меркам толерантной Европы гражданки Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии обладают слишком уж широкими возможностями, порой принимая на себя мужские обязанности, даже в отношениях с возлюбленными.