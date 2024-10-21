Приземлили птичек навсегда: ВС РФ ударили по местам запуска и цехам производства беспилотников ВСУ Юлия СоколоваВооруженные силы России в рамках спецоперации на Украине нанесли точечные удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников и цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).