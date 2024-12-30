Эту практику в постели считают "дурным тоном", но вот чем она хороша

В интервью программе La Resistencia актер Луис Тосар (Luis Tosar), отвечая на вопрос о своих сексуальных отношениях, сказал, что, когда ты женат и у тебя есть маленькие дети, "тебе приходится заниматься такой ужасной вещью, как планирование".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии